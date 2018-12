Els uns i els altres

Avui està convocada una manifestació d'estudiants contra la repressió a les 8 del vespre a la plaça Universitat de Barcelona. Esperem que aquesta sigui un èxit i que tingui lloc amb civisme. Els organitzadors han de fer el màxim esforç per mantenir fora de la marxa a les persones provocadores que mostrin actituds violentes, com ha passat tota la vida. Hi ha molta gent esperant que hi hagin aldarulls per a criminalitzar el moviment estudiantil i justificar les actituds antidemocràtiques d'alguns elements de la policia.

A banda d'aqusta manifestació, s'han produït moviments en el si de la Conselleria d'Interior. Saura destituirà al Director (polític) dels Mossos Rafael Olmos –decissió que saludem– però encara estem esperant que es produeixin altres destitucions i sancions dintre mateix de la BRIMO, i per suposat, la dimissió de Joan Saura com a Conseller d'Interior. Aquesta dimissió no ha de comportar necessariament ni la sortida de Saura del Govern …que pot seguir a una altra conselleria– ni que ICV abandoni Interior. És necessàri un canvi en la direcció política de la Conselleria d'Interior, no només de persona. Volem una policia que segueixi els principis fundacionals dels Mossos i no una policía que s'assembli cada cop més als grisos'.

