Els uns i els altres

Continua la crisi provocada per l'actuació inexplicable d'un grup violent d'agents de la Brigada Mòbil (BRIMO) dels Mossos d'Esquadra el passat dimecres 18 de març a Barcelona del que ja vam parlar en l'anterior article.

A la reacció de suport a les víctimes d'aquesta actuació policial, en els seguents dies, s'han sumat entitats i una part de la societat civil, estudiants, etc... Fins i tot, a Facebook, a hores d'ara, s'han reunit més de 17.500 persones (i creixent) en el grup 'Contra la repressió policial als estudiants. SAURA DIMISSIÓ ', també s'ha convocat una nova manifestació de protesta, el proper dijous, 26 de març a les 20 h a la Plaça Universitat de Barcelona.

Avui, Saura ens ha sorprés de nou, desviant l'atenció del problema, Ara, en una carta que ha penjat a la intranet dels Mossos (veieu-ne el pdf) diu que dóna tot el suport al cos de Mossos d'Esquadra, (Només faltaria, ell és el capo de la casa) A més compareixerà el proper dimarts al Parlament per a donar explicacions i si s'escau, proposar les accions que consideri oportunes. De moment, no es parla de cap mena de 'neteja' d'elements violents a la BRIMO, ni de destitucions entre certs comandaments del cos, ni molt menys de cap responsabilitat politica... Saura tira una cortina de fum lloant les excel.lencies del desplegament i del model policial de Catalunya, etc...

Saura segueix insistint en el seu error. Nosaltres no estem questionant el cos dels Mossos d'Esquadra, ni molt menys, sempre hem defensat el desplegament de la policia catalana, creiem fermament que el model policial català es en gran part exemplar, i estem orgullosos de gaudir, per fi, d'una policia integral catalana, propera, al servei dels ciutadans. Volem felicitar als Mossos per la tasca feta al territori per a millorar la seguretat. En aquest bloc, n'hem parlat molts cops dels Mossos, els hem felicitat, els hem defensat, els hem criticat, i també hem denunciat als indesitjables que hi han al cos. També vam donat suport inicial al conseller Saura, un suport que ell solet ha traït i és per això que tornem a insistir:

- Cal 'exteure' immediatament els elements violents i indesitjables de la BRIMO.

- Cal destituir els comandaments del cos que han fet posible aquests (i altres) fets, per acció o per omisió.

- Cal que els responsables polítics dels Mossos, Saura i Olmos, dimiteixin.



Altres articles anteriors sobre els Mossos: 22.06.07 - Un ex-Guàrdia Civil infiltrat als Mossos denuncia per usar el català.

Estadistiques