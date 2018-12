Els uns i els altres

Feia molts anys, nosaltres corriem devant dels grisos i cada cop que ells carregàven contra nosaltres, ens feien més forts... T'en recordes Joan?

Avui, s'han produït un seguit de fets que ens han remogut l'estòmac:

- Aqust matí, la Policia entra a la Universitat i desallotja a desenes d'estudiants que portàven 4 mesos tancats en protesta pel Pla Bolonya.

- La Policia ha carregat de forma desmesurada contra un parell de centenars d'estudiants que protestàven al carrer i de pas a periodistes i vianants.

- Al vespre, prop de 5.000 estudiants s'han manifestat pel centre de Barcelona. La Policia ha tornat a carregar amb molta més contundència de forma indiscriminada i s'han produït desenes de ferits, entre ells, periodistes, estudiants, vianants i algun nen. Les imatges. són mostra d'aquesta brutalitat.

Ara no entrarem a parlar sobre el Pla Bolonya, sabem que te coses positives i coses negatives... Parlem del dret que tenen els estudiants anti-bolonya a tancar-se, a protestar i a manifestar-se..... i parlem de com NO s'ha de gestionar aquesta protesta per part de la policia.

No és de rebut que el rector de la UB hagi demanat la intervenció de la força pública per a desallotjar els estudiants tancats... aquest tema dóna per un altre article. Ni que el conseller Huguet segueixi fent com si la cosa no anés amb ell. Tampoc és de rebut que a hores d'ara, el Conseller d'Interior, Joan Saura encara no hagi netejat la Brigada Mòvil dels Mossos (BRIMO) d'alguns elements violents i indesitjables 'reciclats'. Despres de la càrrrega del matí, Saura no ha mogut ni un sol dit per a fer canviar l'actitut xulesca que han tingut aquestes 'perles uniformades' aquest vespre –i que molts hem viscut en directe– al centre de Barcelona.

En aquest mateix bloc hem lloat constantment la tasca dels Mossos, i ho seguirem fent –sempre que s'ho mereixin– en el futur. També hem criticat molt durament les actituts d'elements aïllats del cos. Hem sortit a defensar algunes decissions del Departament d'Interior i ho seguirem fent –sempre que s'ho mereixin– en el futur. També hem estat crítics quan ho hem cregut necessari.

Aquesta vegada, Saura ha rajat la gota que fa vessar el got. O clarament fa plegar als responsables directes de la barbaritat d'avui i fa net a la BRIMO o potser que comenci a pensar en dimitir ell mateix. Aixi no es fa una poítica d'esquerres en l'àmbit de la seguretat.

I que no es confongui ningú... Joan, saps perfectament que fins ara t'hem recolzat incondicionalment. Si, fins ara.... Pero això d'avui ja ho feien igual de malament els grisos, sense ser d'esquerres ni sostenibles.

